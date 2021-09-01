Путин заявил, что большинство новых бюджетных мест в вузах будет отдаваться регионам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин заявил о намерении распределять в регионы подавляющее большинство новых бюджетных мест в вузах. Об этом президент страны сказал на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра "Океан" по случаю Дня знаний.

"Мы уже приняли решение о том, что подавляющее большинство новых бюджетных мест для обучения в высших учебных, да и не только в высших, а и в средних учебных заведениях, будет отдаваться на места в региональные вузы", – заявил Путин.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что количество бюджетных мест в российских высших учебных заведениях по новым специальностям будет увеличено в три раза.

Он отметил, что еще некоторое время назад данных специальностей не существовало, а в настоящее время они имеют огромную востребованность. Поэтому отбор и обучение талантливых ребят необходимо начинать в школе, уверен вице-премьер.