Количество бюджетных мест по новым специальностям в российских вузах увеличат в три раза

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Количество бюджетных мест в российских высших учебных заведениях по новым специальностям будет увеличено в три раза, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Мы буквально в три раза увеличиваем количество бюджетных мест по новым специальностям. Например, "Искусственный интеллект", это было прямое поручение, "Специалист по обработке больших данных", – заявил он в эфире канала "Россия 24".

Чернышенко отметил, что еще некоторое время назад данных специальностей не существовало, а в настоящее время они имеют огромную востребованность. Поэтому отбор и обучение талантливых ребят необходимо начинать в школе, уверен вице-премьер.

Он напомнил, что в России запускается проект, в рамках которого старшеклассники смогут получать право бесплатного обучения программированию в последние два года учебы в школе.

Ранее Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию сообщил, что число бюджетных мест в российских вузах в ближайшие два года увеличится на 45 тысяч. Большая часть – 70% – придется на регионы, где наблюдается нехватка выпускников, отметил президент.

Политолог Иван Скориков полагает, что увеличение числа бюджетных мест повысит шансы талантливой молодежи на поступление в высшие учебные заведения, а это, в свою очередь, позволит решить проблему недостатка кадров в регионах.