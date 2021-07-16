В Госдуме поддержали идею увеличения бюджетных мест в вузах России

18:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что в российских вузах необходимо сократить долю коммерческих мест, а число бюджетных, наоборот, увеличить.
"В России много толковых и умных молодых ребят. У каждого школьника, который хочет продолжить обучение в университете, должна быть такая возможность. Поэтому необходимо создать больше бюджетных мест в вузах", – подчеркнул он.
Парламентарий особо отметил недопустимость подготовки медицинских кадров на коммерческой основе.
"От системы здравоохранения зависят жизни всех россиян. Лучше готовить будущих медиков исключительно на бюджетной основе, но с большим числом мест. Также важно расширить возможности трудоустройства, чтобы молодые специалисты занимались своим делом, а не уходили с полученными знаниями в никуда", – добавил Нилов.
Также он заявил, что система ЕГЭ себя изжила. Он напомнил, что ведущие российские ученые констатировали деградацию системы школьного образования. Формат единого госэкзамена стал вредным инструментом – выпускников натаскивают на сдачу тестов без учета их индивидуальных особенностей.
Ранее Минобрнауки предложило поменять правила поступления в вузы. Предполагается, что в 2022 году абитуриенты смогут подавать через сервис "Поступление в вуз онлайн" не документ об образовании, а информацию о нем.
Какие особенности поступления ждут абитуриентов в 2021 году
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