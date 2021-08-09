Эксперт прокомментировал нехватку бюджетных мест для 100-балльников ЕГЭ

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В России планируют провести эксперимент, позволяющий выпускникам школ получать именные сертификаты на бюджетные места в вузы. Приоритетное право получат победители и призеры школьных олимпиад. При этом бюджетных мест 100-балльникам ЕГЭ не хватает уже в текущем году. Введение новой системы в эфире радиостанции "Комсомольская правда" прокомментировал доцент кафедры политических и общественных коммуникаций Института общественных наук РАНХиГС Николай Кульбака.
Эксперт пояснил, что использовать преференции в первую очередь смогут призеры олимпиад и медалисты. После этого к зачислению будут принимать абитуриентов, набравших максимальные баллы по ЕГЭ. Далее приемная комиссия начнет рассматривать остальных студентов.
При этом бюджетных мест 100-балльникам не хватает уже в текущем году. Дело в том, что призеров олимпиад и медалистов вузы принимают без вступительных экзаменов. И лишь после этого вне конкурса идут абитуриенты, набравшие максимальный результат по ЕГЭ. Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ отмечают, что при нынешнем наплыве отличников, бюджетных мест на всех может просто не хватить.
Кульбака рассказал, что раньше высшие учебные заведения могли самостоятельно проводить тестирование, выбирая лучших претендентов на бюджетные места. Переход на Единый госэкзамен заставил изменить существующую систему.
"Выпускники со всей страны едут именно в Москву, едут в сильные вузы, понимая, что это единственный шанс для них пробиться в научную элиту, в элиту бизнеса. Для них это шанс, за который они держатся зубами, поэтому конкурс возрастает. У нас постоянно увеличивается число олимпиад. Еще с советских времен вузы, понимая, что школы готовят не очень хорошо, старались делать свои собственные экзамены, которые были сильнее, чем школьная программа", – пояснил доцент.
Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов выступил с предложением увеличить количество бюджетных мест в российских вузах. Отдельно парламентарий отметил недопустимость подготовки медицинских кадров на коммерческой основе.
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