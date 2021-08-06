Путин поручил полностью отказаться от учебы в три смены к 2023/2024 учебному году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и органам исполнительной власти полностью уйти от учебы в три смены в российских школах к 2023/2024 учебному году. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ с учетом ранее данных поручений обеспечить реализацию мер, направленных на предупреждение формирования третьих смен в образовательных организациях общего образования, предусмотрев полный отказ от них в 22023/2024 учебном году", – говорится в поручении.

Также Путин дал поручение обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей до трех лет до 2023 года.

Соответствующие доклады должны быть подготовлены к 15 декабря 2021 года и далее – раз в полгода.

Ранее в Минпросвещения заверили, что исполнят поручение Путина по ускорению ремонта школ. При осуществлении работ будет учитываться мнение и пожелания школьников о том, в какой школе они хотели бы учиться. Также он сообщил, что проектно-сметная документация по капитальному ремонту будет разработана до 1 октября.