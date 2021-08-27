Румянцев: кадровый центр Депздрава Москвы дает будущим врачам зеленый свет в профессию

Фото: из личного архива А. Румянцева

Работа кадрового центра департамента здравоохранения Москвы делает допуск к врачебной профессии независимым от образовательной системы, считает академик РАН Александр Румянцев.

По его мнению, подобное разделение медобразования и аккредитации специалистов соответствует мировой практике.

"Во всем мире аккредитацию врачей проводят профессиональные организации. Представители практического здравоохранения, специалисты профильных специальностей, которые работают в кадровом центре Депздрава, дают будущим врачам зеленый свет в профессию", – отметил Румянцев.

Академик РАН считает, что право на аккредитацию необходимо предоставить также представителям профессиональных медицинских сообществ. Они смогут не только давать врачам первичную аккредитацию, но и проводить подтверждение квалификации каждые пять лет.

Кадровый центр Депздрава Москвы открыли в мае 2021 года. На базе учреждения первичную специализированную аккредитацию прошли уже более 900 ординаторов по специальностям "оториноларингология", "анестезиология-реаниматология", "психиатрия", "акушерство и гинекология", "хирургия" и другие.

В общей сложности возможности центра позволяют пройти первичную специализированную аккредитацию по 88 специальностям.

Ранее Румянцев заявил, что во всех профильных медучреждениях должна быть создана служба психологической помощи пациентам с онкологией и другими тяжелыми заболеваниями. Он отметил, что в поддержке психологов также нуждаются родные и близкие таких пациентов.