Онкологическим пациентам необходима помощь психологов – академик Румянцев

Фото: личный архив А. Румянцева
Служба психологической помощи пациентам с онкологией и другими тяжелыми заболеваниями должна быть создана во всех профильных медучреждениях, заявил академик РАН, главный детский онколог-гематолог Александр Румянцев.
Он также отметил, что в поддержке психологов нуждаются родные и близкие таких пациентов.
"В Центре имени Дмитрия Рогачева Отделение клинической психологии работает уже 10 лет. Ежегодно сотрудниками отделения проводится свыше 5000 консультаций больным и членам их семей, медицинскому персоналу Центра. Эффект работы очевиден: выздоравливают свыше 85% пациентов. Несомненно, что такие службы необходимо открыть во всех медучреждениях, где есть необходимость в психологической помощи", – пояснил академик РАН.
По словам доктора Румянцева, организация психологической помощи больным и членам их семей может стать точкой роста для российского медицинского образования. Медико-психологические факультеты вузов, где обучают на клинических психологов, могут ввести дополнительные дисциплины, чтобы подготовить специалистов отделений клинической психологии, предположил эксперт.
Он также подчеркнул, что особенное внимание необходимо уделять психологической работе с персоналом медицинских учреждений, что поможет не допустить профессиональное выгорание специалистов. По результатам исследования, более половины опрошенных врачей и медсестер отмечают у себя яркие признаки эмоционального истощения, связанного с выполняемой работой. При этом 50% респондентов готовы обратиться за помощью психологов, если появится такая возможность.
"Рак можно победить, и наша практика это доказывает. Но для этого очень важно преодолеть в том числе страхи пациентов и их близких, создать у них позитивный настрой, вселить в них надежду на выздоровление. Психологическая помощь – очень важная работа, которую должны делать квалифицированные специалисты", – подытожил Александр Румянцев.
Согласно опросу пациентов, их родственников и докторов, который провели психологи службы "Ясное утро" совместно с социологами НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Депздрава Москвы, 80% онкопациентов и 81% членов их семьей считают, что психологическая поддержка этим группам необходима. Тем не менее обращались к психологу только 5% близких родственников и 7% пациентов. Кроме того, 50% опрошенных онкологов ответили, что обратились бы к профессионалам, если бы имели возможность.
Ранее Александр Румянцев заявил, что единый стандарт московских поликлиник улучшит качество и доступность предоставляемых медицинских услуг. Академик РАН убежден, что меры, принимаемые правительством Москвы для реконструкции поликлиник, способствуют практической реализации нового амбулаторного стандарта.
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