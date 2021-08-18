Академик Румянцев одобрил забег "PROсветись" в поддержку раннего выявления рака

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Главный детский онколог-гематолог РФ, академик РАН, президент центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев поддержал спортивную акцию "PROсветись", призванную привлечь внимание к важности раннего выявления онкологических заболеваний. Мероприятие прошло в Яблоневом саду в районе Коньково.

"На ранней стадии онкологического заболевания, когда симптомы еще не проявились, выявить рак может только врач. Чтобы помочь ему это сделать, нужно регулярно проходить диспансеризацию. Вовремя поставленный диагноз значительно увеличивает шансы на выздоровление", – пояснил Румянцев, комментируя акцию.

По словам академика РАН, диспансеризация позволяет своевременно "высветить" заболевание и начать его лечение. Подобно тому, как выделяли бегунов во время акции светоотражающие элементы, прикрепленные к их одежде.

Румянцев надеется, что акция напомнит москвичам о важности своевременного посещения врача.

Участники акции "PROсветись" преодолели дистанцию в 1 километр. Разминку перед забегом провел тренер по кикбоксингу центра досуга "Коньково" Алексей Селезов. На финише участники смогли пройти мини-диспансеризацию – измерить свой рост, вес, соотношение мышечной и жировой ткани в организме.

Ранее Румянцев заявил, что включение диспансеризации в программу ОМС позволит увеличить ее эффективность среди населения. Академик РАН напомнил, что профилактические осмотры являются важнейшими способами предупреждения и лечения болезней.

