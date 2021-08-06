В Госдуме прокомментировали предложение о выплате пособий за диспансеризацию

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов оценил предложение ввести пособие за своевременное прохождение полной плановой диспансеризации без пропусков. Об этом сообщает RT.
"Для разных возрастных групп предусмотрено за счет работодателя возможность проходить диспансеризацию, и это уже определенное стимулирование людей проходить медосмотр с пониманием того, что у нас должна быть идеология борьбы не с последствиями болезни, а с предпосылками, с целью недопущения заболевания", – заявил Нилов.
Он отметил, что инициатива с введением новых пособий является неоднозначной, поскольку диспансеризация должна быть добровольной и своевременной.
"Если он (человек. – Прим. ред.) не хочет, то заставлять его это делать ради галочки, чтобы только получить пособие, это не достигнет того эффекта, который должен быть", – подчеркнул депутат.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила выплачивать пособие тем, кто своевременно проходит диспансеризацию.
Она указала, что своевременная плановая диагностика с учетом достижений современной медицины могла бы помочь выявить опасные для жизни заболевания.
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