Финансирование диспансеризации необходимо ввести в программу ОМС – академик Румянцев

Фото: пресс-служба НМИЦ ДГОИ имени Рогачева

Академик РАН, основатель центра Рогачева Александр Румянцев считает, что если уйти от подушевого финансирования профилактических программ и включить диспансеризацию в ОМС, то ее эффективность у населения возрастет. Об этом он заявил во время круглого стола в Штабе общественной поддержки "Единой России".

"Перевод профилактических осмотров и диспансерного наблюдения в программу ОМС на законодательном уровне позволил бы существенно расширить перечень исследований и повысил бы эффективность диспансеризации", – отметил он.

Румянцев добавил, что важнейшими способами предупреждения и лечения болезней являются профилактические осмотры и постоянное диспансерное наблюдение.

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина также отметила, что правильно организованная диспансеризация является фундаментом того, чтобы заболевания были выявлены на самой ранней стадии.

"При этом необходимо помнить, что диспансеризация состоит из двух этапов – профилактического осмотра и дополнительных скринингов, которые различаются в зависимости от возраста и пола", – пояснила она.

Драпкина считает, что день диспансеризации должен быть таким же регулярным мероприятием, как начало учебного года у школьников и студентов.

Кроме того, Александр Румянцев и Оксана Драпкина рассказали о диспансеризации для граждан, переболевших коронавирусом. Перенесшие COVID-19 смогут пройти углубленные обследования с 1 июля 2021 года.

Ранее Александр Румянцев заявил, что индивидуальные средства защиты должны быть из экологичных материалов.