Жесткий санитарный контроль будет сдерживать распространение инфекций в России – Румянцев

Фото: из личного архива А. Румянцева
Создание специальных центров экспресс-диагностики на пунктах въезда в Россию позволит вовремя выявлять и локализовывать опасные инфекции, не давая им распространиться внутри страны. Такое мнение высказал академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев, комментируя инициативу правительства о разработке проекта "Санитарный щит".
"Пандемия коронавируса заставила нас по-новому взглянуть на проблемы санитарно-эпидемиологической безопасности страны. Полагаю, что система санитарного контроля должна работать в тесном контакте со здравоохранением. Только тогда мы сможем быстро локализовать очаг инфекции, провести противоэпидемическую работу, предотвратить ее распространение", – заявил он.
Румянцев напомнил, что именно жесткий санитарный контроль в пунктах въезда и выезда позволил Китаю эффективно локализовать и подавить очаги коронавируса в Ухане, а затем и в Пекине. Огромная протяженность государственной границы России требует проведения экспресс-диагностики в пунктах пропуска, чтобы остановить проникновение вируса, считает академик.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в рамках проекта "Санитарный щит" в России до 2030 года создадут 36 лабораторий по изучению биологических агентов и оснастят 240 пунктов пропуска через государственную границу системами экспресс-диагностики. Это позволит предупредить завоз опасных инфекций в Россию и развития пандемии.
Голикова отметила, что проект новой системы медицинской реабилитации запустят в России с 2022 года. По ее словам, к 2024 году охват граждан медицинской реабилитацией увеличится более чем в два раза. Также планируется дооснастить современным оборудованием около 75% всех отделений центров реабилитации.
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