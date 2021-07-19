Голикова заявила о создании в РФ новой системы медреабилитации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Проект новой системы медицинской реабилитации запустят в России с 2022 года. Такое заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, охват граждан медицинской реабилитацией увеличится более чем в два раза.

"С 2022 года начнется полномерное развитие инфраструктуры, к 2024 году будут дооснащены современным оборудованием около 75% всех отделений центров реабилитации", – приводит слова Голиковой ТАСС.

Необходимость обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности страны вице-премьер назвала одним из уроков пандемии. Для предупреждение завоза опасных инфекций в страну в России уже разработали "Санитарный щит".

"Мы разработали проект "Санитарный щит". Результатом его реализации должно стать предупреждение завоза опасных инфекций в страну и развития пандемий. <...> На эти цели предполагаем дополнительно направить до 2024 года 30 миллиардов рублей", – сказала Голикова.

Вице-премьер добавила, что в планах также создание информационного ресурса, на котором любой желающий мог бы получить достоверную информацию о состоянии окружающей среды и эпидемиологической обстановки.

Ранее Владимир Путин поручил правительству РФ разработать и реализовать программу развития медицинской реабилитации до 2026 года. На реализацию программы планируется выделить 100 миллиардов рублей из федерального бюджета.

