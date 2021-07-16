Путин дал поручения кабмину по поводу программы развития реабилитации

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Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать и реализовать программу развития медицинской реабилитации до 2026 года. Соответствующий приказ опубликован на сайте Кремля.

Президент поручил предусмотреть финансирование программы за счет федерального бюджета в размере 100 миллиардов рублей, из которых 60 миллиардов должны быть реализованы до 2024 года.

Кроме того, Путин поручил подготовить доклад до 15 августа 2021 года, затем готовить доклады один раз в полгода.

Ранее Владимир Путин дал поручение правительству и Госдуме проработать вопрос освобождения семей с двумя и более детьми от уплаты НДФЛ при продаже жилья с целью покупки нового, соответствующие поправки в законодательство должны быть подготовлены до 1 ноября.