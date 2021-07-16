Путин заявил о преодолении в России экономических последствий пандемии

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Экономические последствия пандемии в России преодолены, заявил Владимир Путин на неформальной встрече лидеров экономик форума АТЭС в режиме видеоконференции.

По его словам, в целом экономика в стране восстановилась. Президент отметил, что принятые Россией меры позволяют ей уже в текущем году уверенно переходить к росту показателей.

Он также обратил внимание на то, что от темпов вакцинации зависит, насколько быстро удастся полностью восстановить экономику и социальную сферу.

Ранее Путин говорил, что российская экономика выходит из вызванного пандемией кризиса. По его словам, лучше всех о положении дел в данной области знают предприниматели, чувствуют в ходе практической работы в ежедневном режиме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что колебание цен происходит из-за конъюнктурных факторов. Он также добавил, что правительство работает с данным вопросом, это скрупулезный процесс.