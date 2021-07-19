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Власти России разработали проект "Санитарный щит" по предупреждению развития пандемий и опасных инфекций в стране, на его реализацию направят порядка 30 миллиардов рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы разработали проект "Санитарный щит". Результатом его реализации должно стать предупреждение завоза опасных инфекций в страну и развития пандемий, возможность <...> за четыре дня разрабатывать новые тест-системы на новые инфекции и за четыре месяца – вакцины против них. <...> На эти цели предполагаем дополнительно направить до 2024 года 30 миллиардов рублей", – сказала Голикова.

Она пояснила, что таким образом правительство рассчитывает усилить санитарно-карантинный контроль и предотвратить завоз вирусов в Россию без ограничения перемещения людей и закрытия границ. Для этого планируется модернизировать существующие и построить новые лаборатории, а также обеспечить к 2024 году возможность экспресс-диагностики различных видов инфекций более чем в 240 пропускных пунктах.

"Для 80% россиян станет доступна быстрая – в течение 24 часов – и качественная, своевременная диагностика инфекций", – отметила Голикова.

Она добавила, что проект также предусматривает создание информационного ресурса, на котором любой желающий сможет получить информацию о состоянии окружающей среды и эпидемиологической обстановки.

Ранее Голикова рассказала, что проект новой системы медицинской реабилитации запустят в России с 2022 года. По ее словам, к 2024 году охват граждан медицинской реабилитацией увеличится более чем в два раза. Также планируется дооснастить современным оборудованием около 75% всех отделений центров реабилитации.