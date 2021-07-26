Голикова заявила, что проект создания "санитарного щита" РФ нужно продлить до 2030 года

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что проект создания в России "санитарного щита" нужно продлить до 2030 года. Сейчас он рассчитан до 2024 года. Об этом она сообщила в эфире канала "Россия 24".

"Сейчас до 2024 года мы планируем на эти цели направить порядка 30 миллиардов рублей. Но мы все-таки считаем, что проект должен продолжиться до 2030 года, так как мир достаточно серьезно развивается в этом направлении и здесь у нас нет никакого права отстать", – пояснила она.

Ранее Голикова рассказала, что проект новой системы медицинской реабилитации запустят в России с 2022 года. По ее словам, к 2024 году охват граждан медицинской реабилитацией увеличится более чем в два раза. Также планируется дооснастить современным оборудованием около 75% всех отделений центров реабилитации.