Румянцев: расширение программы неонатального скрининга выведет педиатрию на новый уровень

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Улучшить диагностику детей с наследственными и врожденными заболеваниями в России и тем самым существенно снизить детскую смертность позволит расширение программы неонатального скрининга. Об этом главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев заявил в ходе круглого стола в штабе общественной поддержки "Единой России".

Темой встречи стало расширение программы неонатального скрининга в России. В ходе круглого стола Румянцев отметил, что на сегодняшний день как в Москве, так и на федеральном уровне принимаются серьезные усилия по модернизации здравоохранения. В рамках программы "Вместе создаем лучший город Земли" заявлены планы по строительству 1 миллиона квадратных метров новых медицинских объектов до 2024 года, в том числе строительство шести суперсовременных стационарных скоропомощных комплексов и шести многопрофильных корпусов больниц. Это откроет возможности полного медицинского обследования для каждого москвича.

Тем не менее ряд направлений работы следует усилить, отметил Румянцев.

"Расширение программы неонатального скрининга может более чем втрое увеличить количество выявленных редких заболеваний у новорожденных детей. Также эта диагностика позволит улучшить качество лечения многих других заболеваний раннего возраста, в том числе и широко распространенных, и выведет нашу педиатрию на новый уровень", – подчеркнул врач.

Он отметил, что сейчас программа неонатального скрининга касается около одной тысячи маленьких пациентов, тогда как новый перечень может помочь в лечении 6–7 тысяч детей. В частности, в группу риска развития вторичных иммунодефицитов входят и все недоношенные дети, которые составляют до 25% от всех родившихся.

По мнению главного внештатного специалиста по медицинской генетике Минздрава России Сергея Куцева, расширение программы неонатального скрининга – заслуга всего медицинского сообщества.

Ранее доктор Румянцев поделился мнением, что развитие программы диспансеризации в Москве в сторону ее персонализации будет иметь двойной эффект: увеличит доступ населения к современным методам диагностики и позволит выяснить, в каком направлении необходимо двигаться столичному здравоохранению. Академик РАН подчеркнул, что все исследования и анализы, которые входят в состав диспансеризации, должны быть бесплатными.

Кроме того, Румянцев призвал россиян внимательнее относиться к своему здоровью. По его словам, статистика Роспотребнадзора, согласно которой почти половина россиян ведет нездоровый образ жизни, вызывает тревогу.

