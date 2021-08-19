Многодетные семьи поддержали идею Румянцева о работе медиков в школах и детсадах

Фото: из личного архива А. Румянцева

Идею главного детского онколога-гематолога РФ Александра Румянцева, предложившего ввести в штат всех школ и детских садов врачей, одобрил координатор региональной общественной организации "Объединение многодетных семей города Москвы" в Юго-Западном административном округе Анатолий Подарин.

"Здоровье, питание, обучение – первоочередные темы, которые обсуждают мамы и папы. Родительское сообщество считает, что в образовательном учреждении врач нужен. Там, где собрано большое количество детей, всегда должны присутствовать медики", – заявил Подарин.

Координатор организации подчеркнул, что необходимость в медицинской помощи возникает в каждом образовательном учреждении.

"Случаи были разные, вплоть до травмы на уроке физкультуры. Или, например, ребенка стошнило. В такой ситуации я бросал все и приезжал в школу, потому что не понимал серьезность происшествия. Без медика в школе ее определить невозможно", – пояснил Подарин, воспитывающий четырех дочерей.

Он напомнил, что в советские годы медики работали в каждой школе, что позволяло своевременно оказать детям первую помощь.

Вновь ввести врачей в каждую школу и детский сад предложил академик РАН Александр Румянцев. По его мнению, в рамках государственной программы на федеральном уровне медики в образовательных учреждениях должны не только оказывать профессиональную помощь ученикам, но и следить за качеством продуктов, соблюдением санитарно-гигиенических норм при приготовлении пищи, снабжением специализированным питанием детей с аллергиями.

"Врачи должны быть в каждой школе и детском саду. Ребята проводят много часов на уроках и на дополнительных занятиях, все это время в учреждении необходимо присутствовать компетентному медику", – отметил Румянцев.

Ранее Александр Румянцев поддержал спортивную акцию "PROсветись", призванную привлечь внимание к важности раннего выявления онкологических заболеваний. Он напомнил, что на ранней стадии выявить рак может только врач. Именно поэтому важно регулярно проходить диспансеризацию и следить за состоянием своего здоровья.