Бесплатные лекарства помогут спасти жизнь детям с иммунодефицитом в Москве – Румянцев

Фото: из личного архива А. Румянцева
Расширение перечня бесплатных лекарств в Москве – важнейшая мера помощи детям с иммунодефицитом, считает академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев.
По его мнению, это позволит не только снизить инвалидизацию юных пациентов, но и спасти многим детям жизни.
"Количество детей с диагнозом "первичный иммунодефицит" постоянно растет. Не случайно, что в новом классификаторе болезней ВОЗ, который вступает в действие с 2022 года, насчитывается 420 форм иммунодефицитов. Часть детей с таким диагнозом, не имевших осложнений, не считались инвалидами и не могли рассчитывать на бесплатные лекарства. Расширение перечня коренным образом изменит эту ситуацию", – пояснил Румянцев.
Академик РАН отмечает, что иммуноглобулины, которые смогут получать дети с иммунодефицитом по бесплатным рецептам, жизненно необходимы юным пациентам. Дорогостоящие препараты создают колоссальную финансовую нагрузку на семьи, в которых растут дети с иммунодефицитом. Возможность получить необходимые медикаменты за пределами стационаров существенно снизит затраты на лекарства.
Румянцев добавил, что расширение списка бесплатных лекарств коснется не только пациентов с иммунодефицитом. В перечень включили больных ревматизмом, ревматоидным артритом, системной (острой) красной волчанкой, болезнью Бехтерева. Теперь получить бесплатные препараты смогут не только пациенты, имеющие инвалидность, но и те, кто находится на диспансерном наблюдении ревматологов.
Постановление, расширяющее перечень бесплатных лекарств, 3 августа подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Распоряжение главы коснется около 4 250 жителей столицы. На обеспечение горожан препаратами в год планируют тратить около 87 миллионов рублей.
В Москве расширили перечень бесплатных лекарств
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