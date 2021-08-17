Академик Румянцев оценил влияние благоустройство на здоровье москвичей

Фото: личный архив Александра Румянцева

Качественная городская среда, создаваемая в рамках муниципальной программы благоустройства столичных районов, положительно влияет на физическое и психологическое состояние жителей, заявил основатель Центра имени Рогачева Александр Румянцев.

Академик РАН отметил, что Юго-Западный округ, в котором он проживает и работает уже много лет, заметно преобразился в последние годы.

"Как врач, я уверен, что окружающая среда оказывает непосредственное влияние на состояние здоровья людей. В ЮЗАО всегда было много парков и скверов, но мало просто иметь зеленые зоны. Если они недостаточно обустроены, у жителей не возникает желания проводить там время. Именно благоустройство делает общественные пространства точками притяжения для местных жителей", – заявил Румянцев.

По его словам, в округе появились удобные и грамотно расположенные спортивные площадки, гармонично организованные прогулочные маршруты, которые мотивируют местных жителей к физической активности. Все это положительно сказывается на здоровье, подчеркнул академик.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что специалисты комплекса городского хозяйства завершают комплексное благоустройство острова Балчуг. Речь идет о работах по обновлению четырех набережных – Садовнической, Софийской, Раушской и Космодамианской, улицы Садовнической и Раушского переулка. По словам Бирюкова, уже ко Дню города в столице появится новое удобное прогулочное пространство.