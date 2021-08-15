Собянин рассказал о благоустройстве столичных парков

17:15
Фото: vk.com/mossobyanin
О благоустройстве столичных парков на своей странице в "Вконтакте" рассказал Сергей Собянин.
По словам мэра, сегодня при покупке жилья люди часто обращают внимание на инфраструктуру вокруг дома, наличие детских и спортплощадок, садиков, школ и зеленых зон.
"Сейчас в мегаполисах новый тренд – "домашние" парки и скверы во всех районах. В них люди могут отдохнуть, провести время с семьей, да и в целом меняется качество их жизни. Еще один тренд – делать парки полноценными общественными пространствами. Мы обязательно обсуждаем концепцию с местными жителями и только потом приступаем к проекту. В результате москвичи получают зоны для отдыха на любой вкус", – отметил в публикации градоначальник.
Собянин назвал несколько благоустроенных парковых зон для примера. Он рассказал об очистке берега вдоль реки Цыганки в Воскресенском и сделанном деревянном настиле для прогулок. Кроме того, парк с фонтаном разбили на месте пустыря в Куркине. Там появились декоративный огород и детский игровой комплекс.
В Ватутинках идею для благоустройства подсказали сами жители. Из "народного" стадиона в парковой зоне сделали спортивный городок с полем для футбола, беговыми дорожками, волейбольной площадкой и хоккейной коробкой. Канатный комплекс, горки и качели установили в парке "Барыши". Кроме того, там построили площадки для волейбола и баскетбола и даже небольшой скейтодром.
Ранее Бирюков рассказал, что специалисты комплекса городского хозяйства завершают комплексное благоустройство острова Балчуг. Речь идет о работах по обновлению четырех набережных – Садовнической, Софийской, Раушской и Космодамианской, улицы Садовнической и Раушского переулка. По словам Бирюкова, уже ко Дню города в столице появится новое удобное прогулочное пространство.
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