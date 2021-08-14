Завершаются работы по комплексному благоустройству острова Балчуг

Фото: городское хозяйство Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства завершают комплексное благоустройство острова Балчуг, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Речь идет о работах по обновлению четырех набережных – Садовнической, Софийской, Раушской и Космодамианской, улицы Садовнической и Раушского переулка. Они находятся в стадии завершения. По словам Бирюкова, уже ко Дню города в столице появится новое удобное прогулочное пространство.

"В рамках проекта вернули набережным исторический облик, привели в порядок улицы, здания и сооружения, поменяли архитектурно-художественную подсветку и освещение", – сказал заммэра.

Он добавил, что на время работ набережные и прилегающие улицы не закрывают для водителей и пешеходов, но планируется ограничение движения на них во время финальной укладки асфальтобетонного покрытия.

"Благоустройство проводится в рамках единой концепции преображения набережных, цель которой – сделать территорию у воды комфортной и функциональной. С 2011 года в городе отремонтированы 32 набережные общей протяженностью около 60 километров. В исторической части столицы создан единый комфортный пешеходный маршрут вдоль набережных от "Москва-Сити" до Таганской площади", – сказал Бирюков.

Заммэра добавил, что в рамках благоустройства острова Балчуг все воздушные провода убрали в подземные коллекторы, что позволило улучшить визуальный облик пространства. Для пешеходов и пассажиров общественного транспорта установят удобные остановочные павильоны с беспроводной связью и зарядными слотами.

Сориентироваться в обновленном районе гостям столицы помогут 15 навигационных стел. Зеленые насаждения вдоль всех набережных сохранят, дополнительно высадят около 600 деревьев и более 11 тысяч кустарников.

В июне в столичных районах Замоскворечье и Якиманка специалисты приступили к комплексному благоустройству Софийской, Раушской, Космодамианской набережных, а также Фалеевского переулка и Репинского сквера. Немного раньше работы начались на Садовнической набережной, Садовнической улице и в двух Раушских переулках.

Для пешеходов и пассажиров общественного транспорта создадут три комфортных остановочных павильона с беспроводным интернетом и зарядками для гаджетов.