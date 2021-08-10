Мэр Москвы утвердил проект благоустройства территории у станций "Бутово" и "Щербинка"

14:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории у станций "Бутово" и "Щербинка" второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2). Об этом по итогам заседания президиума правительства города сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
Отмечается, что работы по благоустройству проведут на участке от границы ТПУ "Щербинка" до Варшавского шоссе.
"Проект благоустройства этой территории предусматривает строительство трех пешеходных переходов через пути МЦД-2 – в районе станций "Бутово" и "Щербинка" и в створе проектируемого проезда №359 (вблизи пересечения с ул. Миргородская), от которого обустроят удобный пешеходный маршрут (52 м) к прилегающей жилой застройке. Запланирована и реконструкция прилегающей улично-дорожной сети, включая реконструкцию участка ул. Большая Бутовская (180 м) и строительство новых улиц (1,81 км) с организацией движения общественного транспорта вдоль западной стороны МЦД-2", – рассказали в пресс-службе.
На благоустраиваемой территории власти столицы планируют создать сеть велодорожек протяженностью 500 метров. Рядом со станциями "Бутово" и "Щербинка" организуют дополнительные остановки наземного транспорта, парковки для велосипедов и автомобилей. Пройти от станций до остановок пассажиры смогут под специальными навесами, защищающими от дождя и снега.
Станции "Бутово" и "Щербинка" расположены в южной части Москвы – между железнодорожными станциями "Битца" и "Остафьево".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поделился планами на реконструкцию исторического здания театра "Уголок дедушки Дурова". Градоначальник осмотрел новую сцену театра, выразив надежду на то, что она позволит увеличить количество театральных постановок.
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