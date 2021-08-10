13:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новую сцену театра "Уголок дедушки Дурова" и рассказал о планах реконструировать историческое здание театра.
"Долго планировалось создание нового корпуса этого театра. Наконец, после долгих колебаний, каких-то вариантов решений эту проблему город взял на себя и построил новое здание, по своим возможностям которое превосходит те, которые были в старом здании, с точки зрения выступлений и количества зрителей в зале и, конечно, по комфорту", – отметил градоначальник.
Он выразил надежду на то, что новая сцена позволит увеличить количество театральных постановок.
Однако художественный руководитель театра Юрий Дуров уточнил, что выступления на новой сцене начнутся не ранее марта 2022 года, поскольку животным необходимо сначала привыкнуть к новой сцене.
Мэр добавил, что здание театра также планируется обновить.
"Та сцена и та часть здания тоже требуют внимания, ремонта, поэтому, после того как вы освоитесь на этой сцене, можно проектировать реконструкцию той части театра, для того чтобы он тоже был современным и давал новые возможности. В целом будет такой уникальный комплекс", – уточнил Собянин.
"Уголок дедушки Дурова" представляет собой особняк, построенный в 1894 году. Общая площадь зданий составляет 6,7 тысячи квадратных метров. Строительные работы по возведению новой сцены были начаты в 2018 году.
Ранее Собянин и президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук осмотрели восстановленный Дом ученых имени академика Александрова Курчатовского института. На его территории расположен один из крупнейших в столице технопарков, в котором трудятся известные ученые и новаторы. Также есть и детский технопарк, созданный для вовлечения детей в научную деятельность.
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