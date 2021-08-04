Сергей Собянин и Михаил Ковальчук осмотрели обновленный Дом ученых Курчатовского института

12:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин и президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук осмотрели итоги восстановления Дома ученых имени академика Александрова Курчатовского института.
"Нас с национальным исследовательским центром Курчатовским связывает единая судьба, с этим самым крупным в стране научным центром, который в свое время создал системы безопасности страны, атомный щит, и разработал огромное количество научно-исследовательских направлений, которые сегодня являются базовыми для многих сфер экономики нашей страны", – рассказал Собянин.
Он подчеркнул, что сегодня центр продолжает активно работать. На его территории расположен один из крупнейших в столице технопарков, в котором трудятся известные ученые и новаторы.
Также есть и детский технопарк, созданный для вовлечения детей в научную деятельность.
"Здесь буквально 1 сентября будет открыт спортивный кластер, восстановлен Дом культуры, спасибо огромное. Это было обветшавшее здание, на самом деле, это памятник культуры, во-первых, а во-вторых, это первый дом культуры в нашей стране", – уточнил мэр.
При этом Ковальчук отметил, что Дом ученых станет интеллектуальным центром притяжения для жителей столицы.
"Я думаю, что ваш приезд сегодня исключительно важный и показательный, потому что на самом деле мы очень много сделали, я имею в виду и институт, и Москва. И сегодня фактически будет принято в некоем смысле эпохальное решение – мы возвращаем жителям вот это окружение, где и спортивный комплекс, и открытый кинотеатр, и все прочее", – заключил он.
Ранее Собянин сообщил, что более 100 знаковых мест и около 300 площадок на территории образовательных учреждений благоустроят в Москве в этом году. По его словам, на 20 улицах уже идут полномасштабные работы.
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