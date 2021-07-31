Собянин рассказал об обновлении спорткомплекса "Лужники"

18:25
Фото: vk.com/mossobyanin
В течение последних лет на территории спорткомплекса "Лужники" было построено и отремонтировано более 20 различных объектов, сообщил Сергей Собянин.
"За последние годы построили и обновили в "Лужниках" 22 объекта. В том числе уникальный Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой и Аквакомплекс. Идет реконструкция универсального спортзала "Дружба", строительство ледового дворца "Кристалл", теннисного центра, международных центров самбо и бокса", – написал мэр на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он напомнил, что спорткомплекс, которому 31 июля исполнилось 65 лет, помнит множество рекордов. Главным из них является достижение строителей, которые смогли построить четыре крупнейших объекта за 450 дней.
"С начала 1990-х "Лужники" переживали не лучшие времена. Москвичи шли сюда не болеть за наших, а на вещевую ярмарку. Спортивные сооружения приходили в упадок. В 2013-м началась масштабная реконструкция всего комплекса", – отметил Собянин.
Градоначальник отметил, что обновленные "Лужники" представляют собой настоящий спортивный город, в котором можно погулять у реки и позаниматься спортом. На Лужнецкой набережной обустроены беговые и велосипедные дорожки, площадки для воркаута, на которые открывается прекрасный вид с новой канатной дороги.
Ранее Собянин рассказал, что в столице до конца года благоустроят несколько набережных. Речь идет о набережных на острове Балчуг, рядом с Киевским вокзалом и в пойме реки Чермянки. Градоначальник добавил, что в ближайшие годы планируется завершить благоустройство всех набережных в столице.
"Это наш город": на территории спорткомплекса "Лужники" обновили и построили 22 объекта
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: