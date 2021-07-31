Собянин рассказал об обновлении спорткомплекса "Лужники"

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В течение последних лет на территории спорткомплекса "Лужники" было построено и отремонтировано более 20 различных объектов, сообщил Сергей Собянин.

"За последние годы построили и обновили в "Лужниках" 22 объекта. В том числе уникальный Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой и Аквакомплекс. Идет реконструкция универсального спортзала "Дружба", строительство ледового дворца "Кристалл", теннисного центра, международных центров самбо и бокса", – написал мэр на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он напомнил, что спорткомплекс, которому 31 июля исполнилось 65 лет, помнит множество рекордов. Главным из них является достижение строителей, которые смогли построить четыре крупнейших объекта за 450 дней.

"С начала 1990-х "Лужники" переживали не лучшие времена. Москвичи шли сюда не болеть за наших, а на вещевую ярмарку. Спортивные сооружения приходили в упадок. В 2013-м началась масштабная реконструкция всего комплекса", – отметил Собянин.

Градоначальник отметил, что обновленные "Лужники" представляют собой настоящий спортивный город, в котором можно погулять у реки и позаниматься спортом. На Лужнецкой набережной обустроены беговые и велосипедные дорожки, площадки для воркаута, на которые открывается прекрасный вид с новой канатной дороги.

Ранее Собянин рассказал, что в столице до конца года благоустроят несколько набережных. Речь идет о набережных на острове Балчуг, рядом с Киевским вокзалом и в пойме реки Чермянки. Градоначальник добавил, что в ближайшие годы планируется завершить благоустройство всех набережных в столице.