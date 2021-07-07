Собянин открыл в "Лужниках" один из крупнейших в мире центров вакцинации

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве открылся новый центр вакцинации от COVID-19 в олимпийском комплексе "Лужники". Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Количество людей, которые вакцинируются в Москве, нарастает с каждым днем. За прошедшие сутки были вакцинированы первым и вторым компонентами 105 тысяч. Это вообще астрономическая сумма, астрономическое количество", – заявил градоначальник.

Собянин подчеркнул, что для прививочной кампании требуются дополнительные мощности. В связи с этим было принято решение открыть пункт вакцинации в "Лужниках".

Работать новое учреждение будет параллельно с пунктами вакцинации в деревне Сахарово и торговом комплексе "Садовод". Там примут мигрантов, а также желающих москвичей. Два ранее открытых пункта в совокупности рассчитаны на 4 тысячи человек в сутки, в то время как центр вакцинации в "Лужниках" может принять до 15 тысяч посетителей.

К работе в новом прививочном пункте привлечены 25 врачей и 99 медсестер из числа сотрудников городской системы здравоохранения. Ассистентами для них выступят 99 сотрудников центров госуслуг "Мои документы" и 123 администратора, представляющих департамент труда и социальной защиты населения.

С 7 июля 2021 года иностранные граждане также могут обратиться в пункты вакцинации, открытые на базе платных отделений 25 городских поликлиник. Прививку можно сделать как по предварительной записи по телефону, так и без нее.

В Москве за последние сутки выявили 5 621 новый случай COVID-19. Госпитализация потребовалась 1 601 человеку, выздоровели 6 488 пациентов. Согласно материалам мэрии столицы, с 5 декабря 2020 года городе прошли вакцинацию 3,1 миллиона человек, из них свыше 1,8 миллиона получили второй компонент.