В Москве за сутки выявили 5 621 новый случай COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице за последние сутки выявили 5 621 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

Госпитализация потребовалась 1 601 человеку, 661 пациент находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"В городе выздоровели еще 6 488 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 200 695", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в столице скончались 104 пациента с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.

В Оперштабе напомнили, что единственный способ победить пандемию – это вакцинация.

"Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник, павильоне "Здоровая Москва" или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах", – призвали в штабе.

Как сообщалось, всего в России за последние сутки подтвердили 23 962 новых случая коронавируса в 85 регионах. В Московской области зафиксировали 2 531 новый случай коронавируса, в Санкт-Петербурге – 1 906, в Нижегородской области – 477, в Воронежской области – 388.

Всего в РФ с начала пандемии зарегистрировано 5 682 634 случая коронавирусной инфекции.