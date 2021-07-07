В Москве за сутки выявили 5 621 новый случай COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице за последние сутки выявили 5 621 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.
Госпитализация потребовалась 1 601 человеку, 661 пациент находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
"В городе выздоровели еще 6 488 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 200 695", – говорится в сообщении.
За прошедшие сутки в столице скончались 104 пациента с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.
В Оперштабе напомнили, что единственный способ победить пандемию – это вакцинация.
"Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник, павильоне "Здоровая Москва" или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах", – призвали в штабе.
Как сообщалось, всего в России за последние сутки подтвердили 23 962 новых случая коронавируса в 85 регионах. В Московской области зафиксировали 2 531 новый случай коронавируса, в Санкт-Петербурге – 1 906, в Нижегородской области – 477, в Воронежской области – 388.
Всего в РФ с начала пандемии зарегистрировано 5 682 634 случая коронавирусной инфекции.
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