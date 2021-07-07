Врач объяснил отсутствие антител после прививки от коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
При вакцинации в организме могут не выработаться антитела, но это происходит достаточно редко и зависит от индивидуальных особенностей организма, рассказал врач общей практики Европейского Медицинского Центра Александр Доленко.
"На данный момент вообще нет такого понятия, как мало или недостаточно антител. Нигде в мире не установлены специфические границы, которые обозначали бы, какое количество антител достаточно для предотвращения заболевания, а какое нет", – приводит слова специалиста агентство "Прайм".
Он добавил, что чаще всего в ситуацию, когда антитела не выработались, могут попасть лица старшего возраста. При этом врач подчеркнул, что не стоит думать, что эффект от прививки ограничивается лишь формированием антител.
Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина рассказала, что антитела к коронавирусу начинают вырабатываться в организме человека спустя семь дней после введения первого компонента вакцины.
Она также добавила, что именно поэтому необходимо продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию даже после прививки. Полный иммунитет, по ее словам, формируется только на 42-й день после первой инъекции.
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