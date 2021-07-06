Большинство больных раком хорошо реагируют на вакцины против COVID-19

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В США и Швейцарии практически у всех пациентов с онкозаболеваниями вырабатывается хороший иммунный ответ на вакцины против коронавирусной инфекции через три – четыре недели после второй прививки. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на доктора медицинских наук, доктора философии из Онкологического центра Мейса Димпи П. Шаха.

"Среди 131 обследованного пациента у 94% развились антитела к коронавирусу. У семи пациентов – нет. Стоит задуматься: должны ли мы обеспечить третью дозу вакцины после завершения терапии рака у некоторых пациентов с высоким риском?" – сказал Шах.

Он отметил, что пациенты с гематологическими злокачественными новообразованиями реже реагировали на вакцинацию. В то же время больные с солидными опухолями демонстрировали хороший иммунный ответ.

Специалист добавил, что реакция антител развилась и у пациентов на химиотерапии, однако в сравнении с получавшими иное лечение она была приглушенной.

"Как это связано с защитой от COVID-19, мы пока не знаем", – уточнил Шах.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о противопоказаниях к вакцинации от коронавирусной инфекции. Единственной явной причиной отказаться от прививки он назвал анафилактический шок на введение первого компонента вакцины.

