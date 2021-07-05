Беглов оценил ситуацию с COVID-19 и вакцинацией в Санкт-Петербурге

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о ситуации с коронавирусом и подчеркнул, что пока эпидемиологическая обстановка в городе является непростой. Об этом он заявил в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".

"Эпидемиологическая обстановка в городе остается непростой. Роспотребнадзор продолжает фиксировать рост количества положительных тестов. Но число госпитализаций стабилизировалось", – заявил чиновник.

По словам Беглова, с 11 июня в городе активно следят за соблюдением стандартов безопасности на предприятиях и в заведениях общественного питания.

Губернатор также подчеркнул, что Санкт-Петербург готовится выйти на показатель 20 тысяч прививок от коронавируса ежедневно. На территории города доступны 134 стационарных и 27 мобильных пунктов вакцинации.

В России за последние сутки выявили 24 353 новых случая коронавируса. Из них на Санкт-Петербург приходятся 1 828.

