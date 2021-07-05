В России выявили 24 353 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в России подтвердили 24 353 новых случая коронавирусной инфекции в 84 регионах. По данным Оперштаба, без клинических проявлений зафиксировали 3 263 (13,4%) случая.
На Москву пришлось 6 557 случаев, на Московскую область – 2 651, на Санкт-Петербург – 1 828, на Нижегородскую область – 448, на Воронежскую область – 362, на Забайкальский край – 340, на Республику Крым – 337, на Республику Бурятия – 331, на Брянскую область – 327, на Красноярский край – 322, на Свердловскую область – 322, на Иркутскую область – 319, на Пермский край – 316, на Хабаровский край – 297, на Омскую область – 297.
Всего в России за период пандемии зарегистрировано уже 5 635 294 случая коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе – 0%, в Карачаево-Черкесской Республике – 0,15%, в Республике Северная Осетия – Алания – 0,16%.
За последние сутки в стране подтверждено 654 смерти, за весь период пандемии умерли 138 579 человек. За минувшие 24 часа выписали 14 540 человек, за все время – 5 083 441.
Ранее сообщалось, что пациенты, перенесшие коронавирус, будут получать персональные приглашения на медицинский осмотр. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, переболевшим будут приходить приглашения на осмотр, чтобы определить, нужна ли им помощь или даже госпитализация.
В Москве ввели обязательную самоизоляцию для больных ОРВИ
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