РФ нужно активнее развивать протонную терапию для лечения онкозаболеваний – Румянцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Академик РАН, президент центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев считает, что протонное лечение онкологических заболеваний в России могло бы стать более доступным благодаря наработкам отечественных ученых-физиков. По его словам, для производства протонной медтехники в достаточном объеме нужен госзаказ.

"Необходимо провести полную, тотальную ревизию того оборудования, которое у нас есть и которое можно было бы заменить. Для прорыва в медицине необходимо использовать результаты фундаментальных научных исследований", – отметил он.

Румянцев полагает, что для прогресса в производстве медтехники может помочь работавший в СССР комитет по науке и технике, который будет формировать государственный заказ. А также следует организовать комиссию по приему выполненной работы, которая бы следила за каждым вложенным рублем.

Академик также призывает в производстве техники для лечения онкологических заболеваний обратить внимание на японский опыт, где перешли от фотонной терапии к протонной. Румянцев пояснил, что данная терапия подходит для некоторых видов опухолей, где обычная радиационная терапия наносит неприемлемый ущерб окружающим тканям.

Ранее Румянцев заявил, что еда, которую предлагают в детских садах и школах, должна быть вкусной и готовиться из качественных продуктов. При этом необходим жесткий контроль за школьным и дошкольным питанием со стороны государства, родителей и медработников.

По его словам, от питания школьников и дошкольников зависят также и когнитивные функции. Именно формирование правильных пищевых привычек в раннем возрасте закладывает основы здоровья на протяжении всей жизни.