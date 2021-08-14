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Культура

14:31

Академик Румянцев одобрил инициативу москвичей установить памятную доску Эльдару Рязанову

культура

Фото: из личного архива А. Румянцева

Жители юго-запада столицы выступили за создание мемориальной доски звезде отечественного кино, режиссеру Эльдару Рязанову. Идею поддержал академик РАН Александр Румянцев.

"Москвичи не просто смеются и плачут над картинами гения. Многие фильмы Рязанов снимал здесь, в ЮЗАО, поэтому жители с радостью узнают свои родные места – дома, улицы – на экране. Я полностью согласен с идеей увековечить память Эльдара Рязанова мемориальной доской", – сказал академик.

Москвичи уже написали префекту Юго-Западного административного округа Олегу Волкову и заручились его поддержкой. Мемориальную доску установят на доме №2 улицы Эльдара Рязанова.

По мнению Румянцева, памятная доска режиссеру поможет новым поколениям сохранить связь с мэтром и его искусством.

Эльдар Рязанов – советский и российский режиссер, сценарист, актер, поэт, драматург, телеведущий, педагог, продюсер, народный артист СССР. Он скончался в ночь на 30 ноября 2015 года в одной из московских клиник. Ему было 88 лет. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. Его могила расположена недалеко от места упокоения известного советского диктора Юрия Левитана.

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