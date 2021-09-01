Звезды российского шоу-бизнеса отвели своих детей в школу на 1 сентября

В столице около 1,5 миллиона учеников начали 1 сентября новый учебный год. Фотографиями со своими детьми в торжественной атмосфере уже успели похвастаться звезды российского шоу-бизнеса. Как наследники именитых родителей встретили День знаний – смотрите в фотоподборке Москвы 24.



"Снова вставать в 7 утра"

Одной из первых фото со своими дочерями выложила телеведущая Ксения Бородина. "Всех с 1 сентября. Ура, теперь каждое утро вставать в 7 утра! Ура, теперь делать уроки каждый день. Ура, ура, ура – теперь секции до 8 вечера", – написала она под фото в Instagram.



Балерина Анастасия Волочкова поздравила всех с Днем знаний, пожелала успехов ученикам и терпения учителям. Она выложила в Instagram фото дочери-старшеклассницы.

"Моя Ариадна сегодня идет в 10-й класс в лицее. Как быстро летит время. А Первого сентября на линейке, 9 лет назад поступая в школу, она несла первый звонок и пела песню "Дорогою добра", – с грустью вспомнила Волочкова.



Супруги Александр и Анжелика Ревва тоже похвастались фото своей дочери 1 сентября. Школьница позирует в красивом плаще и галстуке, но без цветов. "Пусть наши дети с радостью ходят в школу, тянутся к знаниям, развиваются гармонично относительно нового времени! Спасибо всем педагогам за этот непростой труд. Пусть каждая школа будет вторым родным домом для прекрасного поколения", – написала Анжелика под фото с дочерью.



Фигурист Алексей Ягудин показал фото своей дочери с нежным букетом. Спортсмен пожелал, чтобы в этом году учеба прошла без дистанционного формата. "Счастливого года всем без Zoom", – написал Ягудин.



Телеведущая и мама троих детей Юлия Барановская отправила свою среднюю дочь Яну в седьмой класс. "Впереди десять месяцев увлекательного путешествия по миру знаний. Пусть оно будет легким и очень интересным для всех нас", – отметила она.

У кого больше букет?

Глядя на "звездные" букеты, иногда даже не верится, что ребенок донес его до школы. Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко, известный российской публике как Гном Гномыч, появился у школьного порога с огромным букетом роз. В этом году он пошел во второй класс. "Сашка-второклашка!" – подписала фото Рудковская, отметив, что за лето сын подрос на 4 сантиметра и стал "совсем уже статный человек в школьной форме".



Актриса Юлия Пересильд выбрала для своих детей яркие букеты с яблоками. "Я желаю всем научиться главному – проводить каждый день в радости, легче относиться к оценкам и трепетнее к знаниям! Учиться не только писать и читать, но и дружить, уважать, любить, понимать", – написала она в посте.



Наверное, по размеру букета всех переплюнула семья актера Андрея Бурковского. Ощущение, что огромные коробки с цветами оказались просто неподъемными для детей.



Дети Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина встретили 1 сентября с куда более скромными букетами. Родители выбрали в подарок учителям желтые розы.

В этом году 1 сентября начали работу около 5 тысяч столичных образовательных учреждений. Учебный процесс будет проходить с соблюдением всех эпидемиологических требований. Подробнее о нововведениях в школе в новом учебном году читайте здесь.