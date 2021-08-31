Какие изменения ждут школьников в новом учебном году

Около 5 тысяч столичных образовательных учреждений начнут работу 1 сентября с соблюдением всех эпидемиологических требований. В преддверии учебного года заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о нововведениях для школьников. Все подробности – в материале Москвы 24.



Допуск в школу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В среду, 1 сентября, на занятия отправятся порядка 1,5 миллиона учеников: в школы, детские сады и колледжи. От них не требуется сдавать ПЦР-тесты перед новым учебным годом. "ПЦР-тесты для детей перед 1 сентября ни в школы, ни в детские сады, ни в техникумы не нужны", – заявила Анастасия Ракова.

Заммэра уточнила, что ученика могут не допустить в школу, если у него есть признаки ОРВИ или имелся контакт с заболевшими коронавирусом. Эти условия являются фактором существенного снижения рисков распространения инфекции, подчеркнула она.

Как и в прошлом году, в школе сохранится принцип разведения потоков учеников. Для каждой из параллелей классов будет определено время начала уроков, а за каждым классом закреплен отдельный кабинет. В учебных заведениях также продолжат использовать антисептики и бактерицидные безопасные для детей лампы закрытого типа для обеззараживания воздуха.

Ношение масок для учителей носит рекомендательный характер, все остальные сотрудники обязаны надевать средства защиты.



Школьные линейки

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В наступающем учебном году школы сами решают, проводить торжественные линейки 1 сентября или нет, сообщили в департаменте образования Москвы.





из сообщения департамента образования Москвы Решение о проведении торжественной линейки 1 сентября образовательные организации принимают самостоятельно с учетом соблюдения всех требований санитарной безопасности.

Отмечается, что в условиях возможной неустойчивой эпидемиологической ситуации родителям учеников разрешается посещать школу только в случае крайней необходимости. При этом нужно использовать средства индивидуальной защиты. Однако если линейка проходит на улице, родители могут на ней присутствовать, сообщили в департаменте образования.



Дистанционный формат

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В новом учебном году в городских школах также будет возможен дистанционный формат обучения, заявила Анастасия Ракова. Для этого необходимо, чтобы все родители в классе подписали заявление о переходе на такой режим.

При этом если один ученик в классе заболеет, то на 14-дневную самоизоляцию и дистанционный формат должны будут уйти все его одноклассники. В этот период учеба продолжится в онлайн-формате с помощью сервисов "Московской электронной школы" (МЭШ).

"Дистанционное образование может использоваться как дополнение к очному формату, оно может распространяться на случаи, когда ребенок учится по какой-то индивидуальной программе, но в первую очередь в силу его болезни либо из-за профессионального занятия спортом, которое требует большого отрыва от процесса обучения", – отметила заммэра Москвы.



Посещение кружков и экскурсий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московские школьники в новом учебном году смогут спокойно посещать кружки по интересам, секции и различные экскурсии. Это решение принято в связи со снижением заболеваемости COVID-19 в городе.





Анастасия Ракова заммэра по вопросам социального развития Ситуация нормальная (эпидемиологическая. – Прим. ред.), это позволяет не только очно начать обучение, но и не ограничивать детей по внеурочной активности. <...> Никаких ограничений по кружкам и секциям тоже на сегодня не вводится.

Заммэра также уточнила, что для обеспечения безопасности детей в условиях пандемии внеурочные занятия будут организованы в рамках отдельных групп.



МЭШ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

С этого года в библиотеке МЭШ появятся 45 тысяч единиц новых инструментов и материалов, включая интерактивные презентации к урокам, проектные задачи и виртуальные лаборатории. Большинство заданий будет проверяться автоматически, поэтому учитель, ученик и родители смогут сразу увидеть результаты.

Также в МЭШ появится сервис "Портфолио учащегося", где можно посмотреть все достижения и успехи ребенка (участие в олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях и так далее). Сами ученики и их родители смогут вносить информацию, редактировать данные и делиться портфолио с друзьями, учителями и организациями.

Кроме того, происходит интеграция МЭШ и Единой медицинской информационно-аналитической системы. Поскольку школьные медицинские справки переводятся в электронный формат, информация из поликлиники сразу будет поступать в школу. Поэтому родителям больше не придется приносить бумажные медицинские справки и карты.

Еще одна новинка для родителей учеников – возможность заказывать горячее питание для детей через приложение "Дневник "МЭШ". С 1 октября сервис заработает во всех школах города. При выборе блюда на завтрак, обед и полдник будет доступна информация о его составе, калорийности и содержании в нем углеводов, жиров и белка. Такой подход позволит родителям скорректировать питание ребенка с учетом его вкусовых предпочтений и состояния здоровья.