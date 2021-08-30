Московские власти ответили на вопрос о школьных линейках 1 сентября

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В департаменте образования Москвы заявили, что школы сами решают, проводить ли линейки 1 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

"Решение о проведении торжественной линейки 1 сентября образовательные организации принимают самостоятельно с учетом соблюдения всех требований санитарной безопасности", – говорится в сообщении.

В департаменте образования также добавили, что в условиях возможной неустойчивой эпидемиологической обстановки родителям учеников разрешается посещать школу только в случае крайней необходимости и с использованием индивидуальных средств защиты. При этом родители могут быть допущены на школьную линейку, если она проходит на улице.

Ранее стало известно, что столичные власти не будут требовать ПЦР-тесты у детей перед 1 сентября. Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова уточнила, что недопуск в образовательное учреждение возможен, но при наличии признаков ОРВИ или предшествующих контактов с заболевшими коронавирусом.

