Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:56

Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную защите здоровья детей во время пандемии

общество дети пресс-конференция

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

31 августа в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция "Учебный год в новых реалиях: как защитить здоровье детей в школе и дома?".

Как проект "Школьная медицина" поможет уберечь ребенка от болезней? Насколько осведомлено общество о важности соблюдения санитарных правил не только в общественных местах, но и дома? Об этом и многом другом расскажут:

  • заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко (онлайн);
  • ведущий научный сотрудник ФГБНУ "Национальный НИИ общественного здоровья имени Семашко", доктор медицинских наук Роман Горенков;
  • исполняющий обязанности директора ФГБНУ "Институт возрастной физиологии Российской академии образования" Минпросвещения России, доктор биологических наук Виктор Войнов;
  • главный внештатный специалист по гигиене детей и подростков Минздрава России Ольга Милушкина (онлайн);
  • директор по развитию общероссийской общественной организации "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей" Марианна Шевченко (онлайн);
  • управляющий директор фонда "Общественное мнение", доктор социологических наук Лариса Паутова;
  • представитель Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены, руководитель регуляторного отдела компании "Рекитт" Юлия Хейфец.


Смотрите прямую трансляцию 31 августа в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать