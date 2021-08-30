Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную защите здоровья детей во время пандемии

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

31 августа в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция "Учебный год в новых реалиях: как защитить здоровье детей в школе и дома?".

Как проект "Школьная медицина" поможет уберечь ребенка от болезней? Насколько осведомлено общество о важности соблюдения санитарных правил не только в общественных местах, но и дома? Об этом и многом другом расскажут:



заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко (онлайн);

ведущий научный сотрудник ФГБНУ "Национальный НИИ общественного здоровья имени Семашко", доктор медицинских наук Роман Горенков;

исполняющий обязанности директора ФГБНУ "Институт возрастной физиологии Российской академии образования" Минпросвещения России, доктор биологических наук Виктор Войнов;

главный внештатный специалист по гигиене детей и подростков Минздрава России Ольга Милушкина (онлайн);

директор по развитию общероссийской общественной организации "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей" Марианна Шевченко (онлайн);

управляющий директор фонда "Общественное мнение", доктор социологических наук Лариса Паутова;

представитель Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены, руководитель регуляторного отдела компании "Рекитт" Юлия Хейфец.



Смотрите прямую трансляцию 31 августа в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.