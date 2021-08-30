В Москве около 5 тыс объектов образования начнут учебный год, соблюдая меры безопасности

19:28
Фото: SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС
Почти 5 тысяч столичных объектов образования начнут учебу 1 сентября с соблюдением необходимых мер безопасности. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Совместное заседание антитеррористической комиссии города Москвы и Оперативного штаба в городе Москве состоялось 26 августа 2021 года во исполнение поручений Национального антитеррористического комитета. 1 сентября учебный процесс начнется почти на 5 тысячах объектов образования столицы с соблюдением необходимых мер безопасности", – говорится в сообщении.
В столичной мэрии уточнили, что в Москве проведены мероприятия по внедрению единого подхода к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности в образовательных объектах. Сотрудники охраны в общеобразовательных объектах снабжены техническими средствами.
"Всеми образовательными организациями заключены договоры о реагировании мобильных нарядов на поступившие с объектов тревожные сообщения с территориальными отделами ФГКУ "УВО ВНГ России по городу Москве", – отмечается в сообщении.
Также проводится улучшение камер видеонаблюдения. В рамках подготовки к учебному процессу сотрудники полиции, Росгвардии и отделов государственной противопожарной службы Главного управления МЧС организовали комплексные обследования образовательных объектов на предмет их антитеррористической укрепленности и исправности систем контроля. Кроме того, с администрацией, преподавателями и техническим персоналом учебных объектов проведены инструктажи и отработано взаимодействие с органами внутренних дел по обеспечению правопорядка и безопасности учащихся.
Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, в День солидарности в борьбе с терроризмом планируется проведение памятных акций в 10 местах, где ранее были совершены теракты.
Ранее московские власти ответили на вопрос о школьных линейках 1 сентября. В департаменте образования Москвы заявили, что школы сами решают, проводить ли линейки 1 сентября. Там также добавили, что в условиях возможной неустойчивой эпидемиологической обстановки родителям учеников разрешается посещать школу только в случае крайней необходимости и с использованием индивидуальных средств защиты. При этом родители могут быть допущены на школьную линейку, если она проходит на улице.
Столичные власти не будут требовать ПЦР-тесты у детей перед 1 сентября
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