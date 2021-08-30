Московским водителям напомнили о возвращении школьников с каникул

Фото: Галина Бродская
Активисты Южного округа провели акцию "Осторожно, дети!", цель которой – напомнить водителям о приближении нового учебного года. Чтобы сохранить жизни и здоровье детей, нужно быть предельно осторожными на дорогах.
Привлечь внимание решили к нерегулируемому пешеходному переходу на Кустанайской улице. Неподалеку расположено несколько школ и детских садов.
Акцию прокомментировал член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев.
"Это лишь один пешеходный переход без светофора, а их в Москве огромное количество, поэтому вся ответственность за безопасность на таких участках дороги лежит на водителях, которые не должны гонять, надеясь на то, что им повезет, и на самих маленьких пешеходах, которые, ступая на зебру, всегда должны оглядываться по сторонам", – отметил Нифантьев.
Председатель общественной организации "Объединенный молодежный фронт" Ксения Шлямина заявила, что подобные акции стоит распространить на все округа столицы.
"Согласитесь, на многих улицах Москвы есть нерегулируемые переходы. Есть и такие, что расположены в непосредственной близости к школам. Еще раз напомнить водителям об их обязанностях не будет лишним", – подчеркнула она.
Член Палаты налоговых консультантов Москвы Наталья Шушлебина добавила, что и родителям нельзя расслабляться. Их дети должны хорошо знать правила поведения на дороге и вместе со взрослыми не раз и не два пройти маршрут до школы и обратно.
Ранее на московских дорогах появилось более 8 тысяч знаков "Осторожно, дети!". Разметка позволяет предупредить водителей о том, что в районе нужно быть готовым к возможному внезапному появлению ребенка на дороге.
На московских дорогах появилось более 8 тыс знаков "Осторожно, дети!"
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