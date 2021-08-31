Более 80 выпускников ВУЗов станут ординаторами Боткинской больницы

Более 80 выпускников московских и региональных ВУЗов станут ординаторами Боткинской больницы. Такую практику там ввели впервые.

Отмечается, что молодые специалисты прошли конкурсный отбор и уже завтра приступают к обучению. Учиться будут 2 года под руководством врачей ведущей столичной клиники.

Сообщается, что сегодня медикам уже показали техническую базу – например, симуляционный центр, где они смогут отработать навыки на новейшем оборудовании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.