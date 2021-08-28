Собянин сообщил, что павильоны "Здоровая Москва" будут работать до конца сентября

28 августа, 20:55
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сергей Собянин сообщил, что павильоны "Здоровая Москва" продолжат работать до конца сентября. Об этом он написал на своей странице в "ВКонтакте".
"Пока была напряженная ситуация с ковидом, они работали только на вакцинацию. Но сейчас мы вернулись к обычному режиму, и вы можете сделать чек-ап без предварительной записи", – отметил градоначальник.
Собянин добавил, что в павильонах с недавних пор проводят обследование после коронавируса. Его стоит пройти, если с момента выздоровления уже прошло два месяца.
За две недели 45 павильонов "Здоровая Москва" посетили больше 30 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что после прохождения вакцинации от коронавируса подарочные наборы "С заботой о здоровье" получили около 90 тысяч москвичей старшего возраста. В наборе есть тонометр и пульсоксиметр, витаминные комплексы, таблетница, набор косметики, медицинские маски и другие принадлежности.
Москвичам рассказали, как можно сэкономить время при обследовании в павильонах в парках
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