Собянин сообщил, что павильоны "Здоровая Москва" будут работать до конца сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин сообщил, что павильоны "Здоровая Москва" продолжат работать до конца сентября. Об этом он написал на своей странице в "ВКонтакте".

"Пока была напряженная ситуация с ковидом, они работали только на вакцинацию. Но сейчас мы вернулись к обычному режиму, и вы можете сделать чек-ап без предварительной записи", – отметил градоначальник.

Собянин добавил, что в павильонах с недавних пор проводят обследование после коронавируса. Его стоит пройти, если с момента выздоровления уже прошло два месяца.

За две недели 45 павильонов "Здоровая Москва" посетили больше 30 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что после прохождения вакцинации от коронавируса подарочные наборы "С заботой о здоровье" получили около 90 тысяч москвичей старшего возраста. В наборе есть тонометр и пульсоксиметр, витаминные комплексы, таблетница, набор косметики, медицинские маски и другие принадлежности.