Почти 90 тыс москвичей получили наборы "С заботой о здоровье"

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы
После прохождения вакцинации от коронавируса подарочные наборы "С заботой о здоровье" получили около 90 тысяч москвичей старшего возраста. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Представители старшего поколения наиболее подвержены рискам тяжело заболеть коронавирусной инфекцией. Именно поэтому мы приняли решение поддержать пенсионеров и отблагодарить их за то что, вакцинируясь, они помогают в борьбе с распространением вируса в городе", – пояснила она.
В наборе есть тонометр и пульсоксиметр, витаминные комплексы, таблетница, набор косметики, медицинские маски и другие принадлежности.
Чтобы его получить, нужно предъявить паспорт, сертификат о вакцинации, московский полис ОМС и подарочный сертификат на получение набора.
Больше всего коробок получили жители Южного административного округа – 11 тысяч человек. На втором и третьем месте по количеству участников акции Юго-Западный и Северо-Восточный округа.
Акция "С заботой о здоровье" стартовала 23 июня по инициативе мэра Москвы. Получить полезный подарочный набор могут жители столицы старше 65 лет, которые сделают первую прививку от коронавируса в период с 23 июня по 1 октября, а затем полностью завершат вакцинацию.
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