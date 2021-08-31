Привившиеся повторно от COVID-19 пенсионеры получат набор "С заботой о здоровье" – Собянин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прошедшие повторную вакцинацию от коронавируса москвичи старше 65 лет получат в подарок наборы "С заботой о здоровье". Распоряжение о дополнительном стимулировании повторной вакцинации горожан старшего возраста подписал Сергей Собянин, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В набор входят приборы, приспособления и витамины, полезные в период активного распространения вирусных инфекций:

пульсоксиметр (прибор для измерения пульса и уровня кислорода в крови);

измеритель артериального давления;

таблетница на семь дней (контейнер для дозирования приема лекарств);

биологически активная добавка омега-3 и витамин D3;

набор косметики для ухода за кожей, зубные паста и щетка;

антибактериальный гель и набор медицинских масок (30 штук).

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Получить сертификат на подарочный набор можно в пункте вакцинации после приема первой или второй дозы вакцины. Для этого необходимо позвонить по телефону, чтобы узнать часы работы и адрес ближайшего пункта выдачи подарка. Они располагаются непосредственно в пунктах вакцинации или в центрах социального обслуживания.

Набор можно получить до конца 2021 года. С начала проведения акции подарки получили уже более 95 тысяч москвичей старше 65 лет.

Также для москвичей старше 60 лет запущена беспроигрышная лотерея "Миллион призов". После прививки от COVID-19 жителям столицы выдают подарочную карту или промокод на 1 000 рублей. Потратить бонусные баллы можно в магазинах, аптеках или ресторанах партнеров акции.