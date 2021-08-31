Привившиеся повторно от COVID-19 пенсионеры получат набор "С заботой о здоровье" – Собянин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Прошедшие повторную вакцинацию от коронавируса москвичи старше 65 лет получат в подарок наборы "С заботой о здоровье". Распоряжение о дополнительном стимулировании повторной вакцинации горожан старшего возраста подписал Сергей Собянин, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
В набор входят приборы, приспособления и витамины, полезные в период активного распространения вирусных инфекций:
Набор можно получить до конца 2021 года. С начала проведения акции подарки получили уже более 95 тысяч москвичей старше 65 лет.
Также для москвичей старше 60 лет запущена беспроигрышная лотерея "Миллион призов". После прививки от COVID-19 жителям столицы выдают подарочную карту или промокод на 1 000 рублей. Потратить бонусные баллы можно в магазинах, аптеках или ресторанах партнеров акции.
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