Милонов предложил давать привитым россиянам дизайнерские маски и антисептики

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разработать государственную программу по бесплатному обеспечению вакцинированных россиян дизайнерскими масками и антисептиками, сообщает RT.

По словам депутата, основной задачей в настоящее время является стимулирование населения к добровольной вакцинации.

"В данной связи прошу вас рассмотреть дополнительную идею к увеличению числа желающих сделать себе добровольную прививку: предлагаю разработать государственную программу по бесплатному обеспечению привившихся отечественными вакцинами брендированным набором персональной защиты и профилактики заболевания. В такой набор мог бы входить комплект многоразовых масок и антисептиков", – заявил Милонов.

Политик также сообщил, что дизайн маски могла бы разработать крупная отечественная дизайн-студия, чтобы ее ношение было не только модным, но и пропагандировало вакцинацию.

Ранее врач-педиатр, академик РАН и доктор медицинских наук Александр Румянцев призвал делать медицинские маски из экологичных материалов. Он уточнил, что в медицинских учреждениях такие отходы сжигают в специальных печах, однако сделать это во всех регионах страны невозможно из-за огромного количества использованных масок.

Сейчас спрос на защитные маски остается высоким, поэтому российские специалисты продолжают искать наиболее удобные способы их утилизации и переработки.