Еще 5 машин разыграли среди сделавших прививку от COVID-19 москвичей

"Вакцина рулит": еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей
Среди москвичей, привившихся от COVID-19, вновь разыграли 5 автомобилей. Прямая трансляция розыгрыша прошла на телеканале Москва 24.
Система случайным образом выбирает пятерых счастливчиков. Дополнительная регистрация для участия не нужна. После вакцинации данные заносят в единую базу.
В этот раз победителями розыгрыша стали Галина Гавриловна, Максим Юрьевич, Мухамед Мидхатович, Кристина Равилевна и Бурулкан Оводоевна.
В ближайшее время организаторы свяжутся с победителями по номеру +7 (495) 870-36-00. Выигравшим москвичам объяснят, как получить автомобиль. Узнать, вошли ли вы в число счастливчиков, можно на mos.ru. Для этого надо указать номер полиса ОМС или серию и номер паспорта.
Новая программа стимулирования вакцинации стартовала 13 июня. Сергей Собянин объявил, что каждую неделю среди привитых от коронавируса горожан будут разыгрывать по пять автомобилей стоимостью примерно 1 миллион рублей.
Напомним, что для москвичей старше 60 лет запущена беспроигрышная лотерея "Миллион призов". После прививки от COVID-19 жителям столицы выдают подарочную карту или промокод на 1 000 рублей. Потратить бонусные баллы можно в магазинах, аптеках или ресторанах партнеров акции.
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