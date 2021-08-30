Вакцинированные москвичи могут сдать плазму с антителами к COVID-19 в течение полугода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Служба крови Москвы приглашает вакцинированных доноров сдать плазму с антителами к коронавирусу в течение полугода после введения второго компонента вакцины от COVID-19, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняется, антиковидную плазму можно сдать в промежутке с 31-го по 180-й день после введения второго компонента препарата "Спутник V".
"Плазма с антителами к коронавирусу от доноров после вакцинации или после перенесенного COVID-19 эффективна в лечении пациентов с ковидом средней тяжести", – отметили в пресс-службе столичного Депздрава.
Отмечается, что переливание плазмы с антителами больным с коронавирусом было включено в клинические рекомендации как один из элементов комплексной терапии.
Согласно проведенным исследованиям, плазма от вакцинированных "Спутником V" доноров не менее эффективна, чем плазма от переболевших. Введение донорской плазмы позволяет в 1,5 раза быстрее заблокировать распространение вируса в организме. При этом плазма от вакцинированных доноров на 70% чаще имеет высокий титр вируснейтрализующих антител, чем плазма переболевших.
Для доноров антиковидной плазмы предусмотрена выплата в размере пяти тысяч рублей, а также компенсация на питание – 1 235 рублей. Если плазма сдается добровольно, ее могут засчитать в количество, необходимое для получения статуса "Почетный донор Москвы" или "Почетный донор России".
Сдать плазму могут граждане от 18 до 55 лет, вес которых превышает 50 килограммов, при отсутствии симптомов ОРВИ и хронических заболеваний. У доноров должен быть сертификат о вакцинации препаратом "Спутник V" с отметками о полном прохождении вакцинации. После введения второго компонента вакцины должно пройти не менее 30 дней и не более полугода.
В Москве работают восемь пунктов для сдачи плазмы после COVID-19. Ознакомиться с их перечнем можно на mos.ru.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что за полтора года донорами плазмы стали 25,5 тысячи москвичей. Мэр отметил, что в больницах плазму переливают пациентам, которые тяжело переносят коронавирус. По словам градоначальника, власти столицы планируют и дальше увеличивать мощности горячей линии для доноров плазмы.
За прошлый год московские волонтеры сдали более 135 литров крови. Ежегодно в акциях принимают участие три тысячи волонтеров-доноров.
За год в столице плазму с антителами сдали 20 тысяч человек
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