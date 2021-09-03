Ученые создали универсальное средство лечения рака

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Специалисты Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с другими российскими учеными создали эффективный способ лечения рака радиоактивным актинием-225, как следует из публикации в журнале ACS Applied Materials & Interfaces.
Актиний-225 – радиоактивный изотоп, обнаруженный как продукт распада урана-233. Это вещество рассматривается как перспективный и эффективный способ лечения рака за счет альфа-частиц. Они точнее направляются на больные клетки, не повреждая здоровые.
При этом известно, что распад изотопа провоцирует появление токсичных франций-221 и висмута-213, которые скапливаются в печени, почках и селезенке. Этот негативный фактор сдерживает широкое распространение актиния-225.
Специалисты ТПУ, в свою очередь, предложили решение данной проблемы в виде упаковки изотопа в полимерно-белковую капсулу. С ее помощью нейтрализуются токсичные изотопы, а эффективность базового препарата вырастает на 40%.
"Наш метод предполагает использование биодеградируемого полимера: капсула рассасывается в организме на безвредные элементы после того, как франций-221 и висмут-213 внутри нее распадутся до неопасных изотопов", – заявил соавтор исследования, ведущий научный сотрудник Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Александр Тимин.
Период полураспада актиния-225 составляет 10 дней, в то время как белковая капсула остается стабильной минимум две недели. Методика приводит к тому, что в почках человека накапливается порядка 5% препарата, что существенно ниже нынешних 30–50%.
Всемирный фонд по исследованию рака ранее представил наиболее эффективные рекомендации по профилактике развития онкологических заболеваний. В частности, предлагается отказаться от вредной пищи, а также повысить уровень физической активности.
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