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Общество

10:25

Подростки с онкологией смогут продолжить лечение в детских больницах до 21 года

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство РФ разрешило детским медицинским учреждениям продолжать лечение своих онкобольных пациентов до тех пор, пока им не исполнится 21 год. Постановление, утверждающее такие изменения, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Подростки, страдающие онкологическими заболеваниями, смогут продолжать лечение в детских профильных больницах и после того, как им исполнится 18 лет", – говорится в документе.

Ожидается, что это позволит не прерывать терапию, а также не терять время на поиск новой клиники и оформление документов.

Раньше пациенты, проходящие лечение в детских онкологических клиниках, после совершеннолетия были вынуждены перейти во взрослую больницу, независимо от состояния их здоровья, этапа терапии и специфики самого заболевания.

Это приводило к вынужденному прерыванию терапии, тем самым создавая угрозу для здоровья пациентов.

Сергей Собянин ранее сообщил, что за последние два года в столичных больницах внедрили Московский стандарт онкологической помощи, в рамках которого закуплено новое медоборудование, строятся и реконструируются стационары, а пациенты получили дорогостоящие лекарства для лечения рака.

Он подчеркнул, что стоимость месячного курса лечения онкологии может достигать 500 тысяч рублей. Для того чтобы обеспечить москвичей необходимыми препаратами, в столице увеличили расходы на них до 33 миллиардов рублей в год.

С 2019 года за счет города лекарства получают пациенты с меланомой, раком молочной железы, предстательной железы, почки, прямой кишки и легкого, на которые приходится почти 80% случаев онкологии. В итоге за два года свыше 55 тысяч москвичей получили необходимые лекарственные препараты. С 2022 года стандарт планируется расширить на пациентов с раком мочевого пузыря, яичников, желудка, опухолей головы и шеи.

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