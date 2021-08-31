Лечение онкобольных до 21 года в детских больницах повысит процент выздоровлений – эксперт

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Лечение онкобольных подростков до 21 года в детских медицинских учреждениях позволит значительно повысить процент выздоровлений и общую эффективность терапии, заявил главный детский онколог-гематолог Минздрава Александр Румянцев. Об этом сообщает РИА Новости.

"Принятое правительством решение продолжать лечение страдающих онкологическими заболеваниями подростков в детских профильных больницах и после 18 лет существенно улучшит эффективность лечения и повысит процент выздоровлений у этой категории пациентов", – сказал он.

По оценке Румянцева, данное изменение позволит обеспечить значительный рост показателей выздоровления пациентов – 85–95%.

"Отрадно, что наши обращения в структуры правительства и законодательной власти были услышаны. Это очень важное решение, и оно дает нам возможность резко улучшить успех терапии подростков", – добавил врач.

Как сообщалось, правительство РФ разрешило детским медицинским учреждениям продолжать лечение своих онкобольных пациентов до тех пор, пока им не исполнится 21 год. Ожидается, что это позволит не прерывать терапию, а также не терять время на поиск новой клиники и оформление документов.

